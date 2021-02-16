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木村情人節地震混為一談捱轟

2021-02-16 列印
■木村亦不忘提醒網民「Stay safe」注意防疫。網上圖片
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　　日本福島上周六深夜發生強烈地震，東京等關東地區均感震動，翌日是2月14日情人節，木村拓哉當日在社交網上載心形曲奇餅照片，並留言「今天是情人節啊！但是昨日的地震真的令我很驚訝，好像有些人受到傷害，在這裏表示問候。」

　　據悉曲奇餅是木村長女Cocomi親製，有網民指木村竟將地震和情人節在同一個帖文中混為一談感到很失望，有人更指他太顧着晒幸福，未有認真考慮剛受震災之苦的民眾感受！

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