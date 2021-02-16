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Nicki父車禍亡 肇事司機逃逸

2021-02-16 列印
■Nicki曾與父親擁抱合照。網上圖片
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　　美國天后Nicki Minaj的父親Robert Maraj，於紐約時間上周五傍晚，在長島橫過馬路時被汽車撞倒重傷，肇事司機竟不顧而去，Nicki的父親翌日於醫院傷重死亡，享年64歲。

　　警方指案發時有人目擊經過，但未能看清楚涉案汽車及司機。Robert Maraj是財務行政人員及歌手，Nicki的發言人在事發後證實噩耗。Nicki被指與父親關係欠佳，她曾透露，在童年時曾阻止父親向母親施以家暴。

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