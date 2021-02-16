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麥玲玲指馬國明「值得嫁完再嫁」

2021-02-16 列印
■麥玲玲（右一）批馬明（右三）「好大機會先有後婚」。
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　　馬國明、黎諾懿和胡鴻鈞早前擔任清談節目《師父有請》嘉賓，暢談旺夫旺妻話題。堪輿學家麥玲玲指馬國明是圈中筍盤、「值得嫁完再嫁的男人」，命格「好大機會先有後婚」！

　　馬明卻唱反調自言機會較微，稱希望婚後才有BB。麥玲玲指今年4至6月是良辰吉日，着大家儲定「人情」賀馬明。她又指胡鴻鈞最旺女人緣，命格滿盆財星，但易三妻四妾！

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