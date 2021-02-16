﻿出爐視帝視后捱夜覆賀電 王浩信蔡思貝牛年期待拍喜劇

思貝坦承得獎後感覺一直未很踏實，更立即思考點樣對得住個獎，「當然攞完係開心，亦都覺得好榮幸，因為係一個肯定嚟㗎嘛！亦都係呢7年演藝路上比較大嘅里程碑，反而更加唔可以鬆懈，2021年帶住呢個名銜點樣過呢！？」而為了答謝一班7年來支持她的朋友和工作伙伴，思貝更捱足一晚通宵到翌日下午1點半，「我有諗過返屋企瞓咗先，但我知道我瞓咗覺起身個感覺冇咁濃烈，所以我真係返咗屋企坐低，靜靜地諗嘢加覆message，反而我睇住每個人個名，回顧返呢7年嚟輔助過我啲咩、幫過我啲咩，或者喺我生命裏面發揮過啲咩作用，我想諗番啲回憶出嚟同每個人講番我對佢嘅感受，多謝佢哋。」
相隔3年再憑「盲俠」奪視帝的浩信，令他更清楚未來方向，「其實第一次攞好似思貝頭先咁講，諗住做咩！？都諗咗幾年，其實我想做咩啫？想做演員囉！就係咁簡單咋嘛！咪演好啲戲囉！今年再攞其實最開心係見到一班兄弟姐妹大家都有獎，大家一齊奮鬥咗呢幾年，《反黑》入面咁多個角色攞獎。」而他跟思貝一樣狂覆message而捱眼瞓，「我都有覆到好夜，我都好想多謝每一個send message畀我嘅朋友，仲要係全部係寫一篇嘢，所以趁住有濃烈感覺時多謝咗人哋先，觀眾喜愛同埋朋友支持呢啲唔係必然，都值得珍惜同多謝。」早前接受《頭條》訪問時，浩信已透露對《反黑》有少少偏心，想不到他認為奪獎也關「張細倫」事，「今年我覺得係《反黑》加埋『盲俠』一齊，先會有咁嘅肯定，絕對唔可以忽略咗『張細倫』。」
期待同王祖藍合作
不過，聽見浩信咁講，竟然搞到兩輯《踩過界》拍檔思貝呷醋，「佢同張振朗分別自從有《反黑》之後，嫌棄《踩過界》！」浩信即澄清，「又唔會！（這時背後揮春掉下）你睇講錯嘢啦！揮春都跌埋落嚟呀！」但思貝都承認是《反黑》粉絲，「集集都有拍手掌嘅位，但全部啲位都冇你份嘅！（王：哈哈！多謝你支持《反黑》！）」
講到牛年願望，浩信一樣離不開《反黑》，「希望疫情快啲過去啦！可以再去到唔同地方，同唔同嘅觀眾多啲交流，試吓唔同嘅平台、電影、音樂啦！希望大家身體健康，希望發一個少少嘅願可以實現，希望2021年所有讀者朋友都會更加好，更加正面。我自己就繼續抱住我想做一個演員嘅心態，去繼續做好我嘅嘢。希望《反黑》有個延續，希望《反黑》同埋《踩過界》都有，不過《踩過界》有延續機會大過《反黑》，同埋今年都有套劇推出叫《刑偵日記》，其實對我嚟講都係一個里程碑，係個好難演嘅角色，一個多重人格角色，同紅姐（惠英紅）係一個好開心好開心合作，希望呢套都係畀觀眾留下印象嘅劇集。」
至於4月才跟王祖藍開拍古裝新劇的思貝，就想趁空檔好好學習及吸收養份，「我會上吓普通話堂，唔可以咁兒戲去做訪問㗎啦！我o依家好似連彈琴都唔識彈咁，其實我考咗8級，唔可以嘥咗佢，呢段時間會睇多啲書同戲，有空檔可以更加任性煲通宵睇幾套戲，喺唔同範疇吸收多啲嘢。」而她亦好期待跟祖藍合作，「因為真係可以喺佢身上學好多嘢，佢啲急才轉數快各樣嘢，我都想睇吓佢點樣去寫個劇本出嚟，好多嘢可以學到，好似嗰陣時《大帥哥》拍張衛健一樣。」
撰文：杜淑霞 攝影：張詠森 髮型：Sue [email protected] festival walk(浩信)、@zaptang(思貝) 化妝：Henry Li(浩信)、@stephenmakeup(思貝) 服飾：SANDRO HOMME及Theory(浩信)、Max&Co.及DOLCE & GABBANA(思貝)