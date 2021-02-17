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王菲團拜不避嫌　搭實緋聞男友合照

2021-02-17 列印
■王菲（前排左一）搭着Ryan拍大合照。
■霆鋒在大除夕分享飲牛奶短片迎牛年！
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　　王菲與男友謝霆鋒復合後屢傳感情有變，王菲近月更被指身邊出現「新歡」兼助手Ryan，昨日網民瘋傳王菲在團拜大合照中不避嫌搭實Ryan，卻未見霆鋒影蹤。而霆鋒日前在北京與容祖兒、那英及甄子丹等飯敍時，亦不見王菲身影，令兩人目前的關係成為網民熱話！

　　內地藝人臧鴻飛在社交網上載王菲與女兒李嫣、Ryan等人的大合照，原來是王菲為前夫李亞鵬旗下的「嫣然天使基金」舉辦新春團拜兼派發新Tee。網民紛指王菲搭實Ryan，難道不怕霆鋒呷醋！圖：網上圖片

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