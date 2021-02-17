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黎明溫馨湊女出海親子樂

2021-02-17 列印
■黎明很疼愛女兒。
黎明溫馨湊女出海親子樂
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　　黎明與女友兼助手陳泳儀（阿Wing）的女兒將近三歲，對囡囡疼愛有加的黎明樂做湊女公，享受溫馨親子樂。

　　據最新一期《東周刊》直擊報道，黎明日前與阿Wing及愛女，一家三口在大埔一公眾碼頭登上豪華遊艇出海，黎明更被指有意追「牛BB」，湊成「好」字兼一舉打破「四大天王」勢做「四大外父」的「宿命」！圖：資料圖片

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