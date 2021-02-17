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Edan汪阿姐跨台「世紀合照」

2021-02-17 列印
■Edan（左）榮獲手寫人名「汪阿Tag」！
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　　無線（TVB）台柱藝人汪明荃（阿姐）前晚在社交網站，分享ViuTV旗下MIRROR成員呂爵安（Edan）及陳宇琛夫婦登門拜年的合照，網民笑指是兩個電視台藝人的「世紀合照」，Edan得到「汪阿Tag」是「成就解鎖」，Edan亦興奮地留言道：「多謝Liza姐！」

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