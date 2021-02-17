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Harry Styles奧莉花懷特同居

2021-02-17 列印
■奧莉花懷特育有兩子。 資料圖片
■Harry傳是「第三者」。 網上圖片
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　　現年27歲的組合One Direction成員Harry Styles，早前接拍奧莉花懷特執導新片，兩人被指撻着。現年36歲的奧莉花近日被發現搬離前未婚夫住所，並開始與Harry展開同居生活！奧莉花與前未婚夫育有兩子，兩人於去年11月分手，而Harry被指是「第三者」。

　　另外，雙性戀超模Cara Delevingne近日被發現與韋史密夫的兒子Jaden Smith共度情人節，致戀情曝光！

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