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﻿疫情漸穩 走三間廟為香港祈福問卜 李丞責指港人秋天有望短期旅遊

2021-02-17 列印
誠心上香 ■李博士於農曆新年前連跑三間廟為香港祈福，希望人人百毒不侵、幸福開心。
求籤問卜 ■李博士在黃大仙廟求了五支籤，關乎牛年的香港疫情、經濟、餐飲、旅遊和地產。
升官發財 ■李博士特意在北帝廟買金箔黐鹿，希望大家事業、正財運都順順利利。
攝埋太歲 ■李博士也順道幫朋友攝埋太歲。
準備祭品 ■每次拜神李博士都很用心準備好大量祭品供奉神明。
﻿疫情漸穩 走三間廟為香港祈福問卜 李丞責指港人秋天有望短期旅遊
疫情逐漸穩定 泰山為五岳之首，群山比喻每個國家、城市，就如臣子上朝面聖般齊整、嚴肅地分兩排，置中的又怎會不開心呢？李博士預料：「香港因為次序分明同規矩，令疫情慢慢安定落嚟，穩如泰山，我哋應該開心嘅，大家毋須太擔心，中國、香港比其他國家及地區更穩陣，只要我哋跟規矩、齊齊整整、嚴肅面對呢件事，我哋就好快得到快樂。」
經濟大致不俗 戰國時縱橫家不斷外交、搵謀略，令國與國之間得到信任，最終抵禦到秦國攻擊，而蘇秦獲各國認同封為宰相，李博士認為：「好多地方因為上市唔方便，或者政策及貿易意見唔協調，導致香港喺金融同經濟上有所得益，同時代表中國好多大企業會喺香港上市，信任香港嘅金融制度，令香港金融經濟企喺一個幾堅強嘅位置，亦吸引到外國商家嚟香港投資，所以呢個係幾好預兆，唔係太危險，反而農曆年尾要注意，股市經濟會有啲調整，要謹慎投資。」
地產前段穩定 劉向寒窗苦讀十年終於高中狀元，衣錦還鄉，李博士指地產因通橋通路及有新政策，令籌劃多年的事情終實踐，令地產穩定兼吐氣揚眉，「投地成績可能更理想、投更高，豪宅亦賣得更好，但一般住宅租務就未必理想，甚至有回調跡象。而我哋問1年佢答10年，即農曆十月地產會有較大的調整，因農曆十月同四月對沖，調整位會喺呢段期間，咁夾埋經濟支籤睇，我會為10月後嘅股市樓市擔心，前段就唔錯。」
餐飲仍然要捱 水月鏡花等於落花流水，飲食來說是虛浮的現象，未能實際地大反彈；同時形容感情未能圓滿開花結果，即不利於情投意合、結婚人士，李博士估計飲食業於上半年仍要捱，小本經營的酒吧及卡拉OK場所最辛苦，他說：「飲食可能有啲轉機，但好睇唔好食，即只能放寬一啲，難以去到擺酒、春茗、派對、喜慶宴會等，故未能做好大生意，除非月圓時候，起碼農曆七、八、九月先有轉機。」
旅遊曇花一現 李博士直言：「下下籤都幾大鑊！」對於旅遊業來說是可一不可再，「陰陽各一方」可解讀為東西、南北，即局部地方去到，並非全面性，換句話可國內遊，想環遊世界就要等吓，他續道：「有啲地方係去到，有機會國與國之間放寬一次後又唔得。可能有啲慶典因為某啲突發問題而要暫時延遲，例如奧運或本來有啲大城市初步可以，但最後又要等。（放寬時段係幾時？）應該係秋天，大約下半年去一去又有停滯。」
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        受新冠肺炎影響，部份廟宇在農曆新年期間限制人流，過往都會去幾間廟誠心拜神的著名堪輿學家李丞責博士，早前就提早於立春翌日連跑三間廟，包括上環濟公廟（又名廣褔義祠）、北帝廟及黃大仙廟為香港人祈福，他說：「希望人人百毒不侵、個個幸福開心。」席間又買金箔黐鹿（寓意俸祿），望打工仔們事業財運都順利，還不忘為牛年的香港疫情、經濟、餐飲、旅遊及地產求籤問卜，李博士指本港疫情會慢慢安定，港人有機會去旅行，不過飲食業麻麻要繼續捱。撰文：黎寶倫　攝影：張詠森
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