陳漢娜歎去年收入得五位數 ﻿劉浩龍﻿﻿唔敢同鄭嘉欣拍咀戲﻿

劉浩龍（師兄）率領同門的陳漢娜（Hanna）和鄭嘉欣（Christine）向《頭條日報》讀者拜年，席間3人揮筆寫大字，祝大家身體健康、牛年好運到。講到新年願望是多拍戲，Christine即賣口乖想跟師兄合作，仲笑言唔介意獻熒幕初吻畀對方，但於幕前未咀過女仔的師兄卻大喊緊張！撰文：黎寶倫 攝影：梁志明場地：彩福皇宴 鳴謝：Barry工作室



疫情衝擊各行各業，原定去年在內地開3場騷的劉浩龍，雖然因個唱取消而唔開心，但令他有機會跟Eric Kwok和谷德昭開拓新YouTube Channel，亦參與了ViuTV劇集《熟女強人》和網劇《把砒霜留給自己》等拍攝，新一年也希望繼續多演戲。問入行廿多年從未跟女星拍咀戲的他，可盼牛年來個零的突破？師兄打趣道：「今年唔好錫呀，大家盡量唔好有親密接觸。」私下Dry爆的他又稱享受單身生活，難道不恨覓女友？他說：「佢會出現就出現，同埋去邊度搵啫。（玩交友App？）唔會囉，唔通用真名Yo人咩，會俾人隊出嚟好危險。」



憑《全民造星III》彈出的鄭嘉欣盼能出歌，說罷即向旁邊的師兄請教唱歌，對方贈言：「作品中帶多啲自己想法，最緊要Enjoy唱歌，做自己喜歡嘅嘢。」Christine又表示對演戲有興趣，亦想跟師兄合作，記者笑指二人可互獻熒幕初吻，師兄笑道：「多謝先，你幕前有錫過？」Christine笑言冇。師兄即說，「掂呀！打和！我諗會好緊張，平日睇戲好激昂。（Christine：我唔驚。）但我驚。」作為咀戲老手的Hanna即分享經驗之談，指事前需與對手溝通好。不過談到去年上半年幾乎零收入，幸後來有MV拍幫補吓，Hanna說：「有幾千蚊落袋已經好好。（成年收入得5位數？）應該係，真係捱唔到，要賣自己唔用嘅嘢。」至於牛年大計，她透露正洽談新劇及電影，並希望學番打鼓。



