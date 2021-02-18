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《狂舞派3》演員唱跳 慶祝戲院重開

2021-02-18 列印
■顏卓靈、Lydia等跳唱「戲院禮儀歌」賀電影上映。
■蔡瀚億、Lokman及劉皓嵐提醒大家睇戲的禮儀。
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　　香港戲院停業78日後今日重開，《狂舞派3》即搶閘上映，電影台前幕後特別製作了一首「戲院禮儀歌」，迎接電影上映以及戲院重開。

　　片中的「戲院禮儀歌」是由《狂舞派3》演員Heyo包辦曲詞創作，以Rap的形式表達入戲院欣賞電影的禮儀，歌詞簡單精要，例如「提一提你 唔想嘈親人哋 可以試下閂機 唔閂都校返震機」，既有趣又搞笑地提點兩個多月沒進電影院的觀眾。片段中一眾演員顏卓靈、蔡瀚億、楊樂文（Lokman）、劉敬雯（Lydia）、劉皓嵐等大展舞功，據知演員在拍攝前特意抽時間齊齊排舞，不愧為「熱血狂舞班底」。

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