疑似與人夫對話流出 《愛·回家》「潘金蓮」梁茵 憂被移花接木

無線（TVB）處境劇《愛·回家之開心速遞》內扮演「威龍潘金蓮」Anita的梁茵（Kiko），日前被指與已為人夫的律師親密合照，更被指戲裏戲外亦甚「進取」釣金龜！昨日更有疑似她和男方的對答信息文本流出，梁茵則在社交網限時動態貼文，稱懷疑是與上年一度遺失手提電話有關！







年27歲的梁茵（Kiko）投考TVB藝員訓練班入行，13年出道以來多演閒角，16年參演《愛·回家》，到《愛·回家之開心速遞》演拜金女、「威龍潘金蓮」江慧喬（Anita）令觀眾留下深刻印象，演活貪財立心釣金龜「港女」。



日前有報道指梁茵疑和一位富貴已婚律師兼馬主過從甚密，更有兩人的貼身親密合照流出，梁茵其後稱知對方是律師，但不知對方婚姻狀況，否認與對方的緋聞。但爆料者繼續爆料，昨日有疑似她與男方的對答信息文本流出，內容提到入馬場、未有盡男友責任，少見面卻不在其他方面滿足她等等。



「及早更改電話號碼」



梁茵昨日則在社交網貼文，稱上年10月曾留言透露手提電話一度失蹤，隔了8小時經同事取回，她指懷疑有人已破解密碼及盜取資料，她寫道「基於近日娛樂新聞，關於一張本人與我委任律師的合照，引發的風波，令我回想起上年10月5號發生的一件事！我有理由相信當天電話在消失８小時內，被『有心人』破解密碼，盜取手機內 WhatsApp、facebook、WeChat、Instagram、雲端內的照片及對話，鑒於朋友與前度提醒，擔心相片、語音、對話被小題大做，斷章取義，移花接木，剪接拼砌，會及早更改電話號碼並安裝防毒防駭客軟件。」有網民就指未知她所言的「前度」為誰，亦有網民質疑她未有評論流出的對答信息文本內容。