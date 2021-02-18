陪女兒上網課考驗大 劉德華認發脾氣：咁都唔識

由劉德華、劉青雲主演的《拆彈專家2》在今日戲院重開第一日上映，劉德華早前為電影宣傳時，直言2020年的工作檔期像消失了一樣，但慶幸多了時間陪伴妻女，自己在疫情期間也胖了不少，他說：「以前拍完戲回家會做運動，夜晚8點食完飯就瞓覺，現在經常在屋企，東西食得多，但又想遲一點才去做運動，個人變得愈來愈懶。」



多了時間在家，也多了親子時間，華仔透露陪女兒劉向蕙在家網上上課，自嘲似重新開始讀書，不過因為陪讀書的關係，有時也會忍不住罵女兒：「有冇搞錯，你咁都唔識？！」笑言陪她讀書是一個考驗，自己的脾氣比以前好很多，問向蕙是否高興爸爸多了時間陪她？華仔說：「我回去問一問她，應該都開心。」