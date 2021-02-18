桂莉芙自爆染新冠手尾長

贊奴沙曾被曼聯名將畢特讚譽為傑斯之後紅魔最有潛質青訓球員，但他最終黯然離隊，輾轉來到皇家蘇斯達才重生。此子在今晚歐霸三十二強首回合倒戈曼聯，勢聯同射手奧拿沙巴爾在意大利都靈中立場撕破紅魔後防，證明後者當年放棄他是錯誤決定，主勝去馬。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨1:55直播） 贊奴沙十五歲加盟曼聯青年隊，之後獲名帥費格遜提升到一隊，到莫耶斯領軍時獲得重用，更被前紅魔中場畢特稱讚：「自傑斯之後我沒有看過一個年輕球員的潛質及得上贊奴沙。」可惜，紅魔後兩任領隊雲加爾和摩連奴將他打入冷宮，期間外借到多蒙特和新特蘭俱失敗收場，直到一七年轉...

2021-02-18