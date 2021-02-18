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桂莉芙自爆染新冠手尾長

2021-02-18 列印
■桂莉芙自爆曾中招，康復後體內炎症仍嚴重。
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　　48歲美國金像影后桂莉芙柏德露昨日在個人生活品牌官網自爆曾感染新冠肺炎，康復後更有嚴重後遺症，「疫症讓我感到長期疲累和有腦霧現象。」

　　桂莉芙表示：「1月時我做了一些測試，顯示我體內有很高水平的炎症。」醫生解釋她這個情況，康復之路會比其他人更漫長，認真手尾長。為了養好身體，她間歇進行生酮及植物為主的飲食，戒酒及糖，又食補充品增強腸道健康。
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