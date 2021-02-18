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Tiger出私伙舞衣任闊太熊抱

2021-02-18 列印
■Tiger笑言難忘與一眾姨姨共舞。
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　　MIRROR成員邱傲然（Tiger）在hmvod賀歲片《向西聞記新春sp：阿姨！我不想努力了！》飾演舞廳跳舞老師，大受闊太歡迎，他特別出動私伙拉丁舞戰衣一展舞姿，笑言多年沒穿過仍合身、無發福。戲中他為冧闊太，任由對方熊抱，又要攬對方跳舞，唯有幻想對方是年輕女郎。

　　Tiger最難忘與一班姨姨共舞，排舞時一眾姨姨演員猛叫「Tiger仔」，又熱情邀影相，正式拍攝時眾阿姨衝前擁着他送花、派利是，他笑說：「現實中我未試過俾咁多姨姨圍住，戲劇上大家先咁猴擒啫。」
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