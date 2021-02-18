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祖兒狂做運　動甩「新年肥」

2021-02-18 列印
■祖兒跑到心口都濕晒。
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　　最近在北京工作的容祖兒，昨日在社交網站上載做運動短片，解決「新年肥」的問題，只見她跑到心口都濕晒，絕無「揸流灘」。她寫道：「新年大放題，餐餐大魚大肉。嚟到年初六，個口想繼續食但身體最誠實，我今日起身就有啲胃脹脹，見到啲嘢食都呆呆滯滯。喺呢個時間，我哋唔好再搵藉口唔做運動啦！」好姊妹蔡卓妍（阿Sa）亦留言說：「等我一陣都行吓先！」祖兒即回覆：「一齊行！」隔空互勉。
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