化妝：Vinci Tsang、Winki [email protected](顏卓靈+蔡瀚億)、Giann [email protected] G.Chan Makeup Centre(楊樂文) 服飾：MAX&Co.、PENNYBLACK、Charles&Keith、Swarovski(顏卓靈)、 MISTERGENTLEMAN(蔡瀚億)、@HBX Hong Kong(楊樂文) Lokman謂雖然12年完成第一集到18年再聚首，但大家感情和默契有增無減，因間中都有見面傾偈，「我哋都有幾年感情喺度，感慨睇套戲見番大家成長，由小朋友到（顏：青年人）係青年人，哈哈！個感覺好似一班真正嘅朋友，演緊一班真正朋友咁樣，睇嘅時候有種奇怪感覺。」Cherry都好認同，「我哋第一集個個薯仔頭咁，好似小學生去秋季旅行，到o依家人生階段差唔多，好多默契不言而喻。」BabyJohn補充，「大家都係薯仔就薯仔，但當大家做到一啲嘢嘅時候，再夾埋一齊，都唔會有人要有個人表現。」
工廈藝術家難生存
三人都覺得導演黃修平今次以工廈藝術家為題材好難得，亦認為香港社會對本土藝術文化未夠支持和珍惜。Lokman說：「我自己本身都係（工廈藝術家），有啲慘，但慘得嚟好開心，佢哋畀人打壓緊，但堅持住自己鍾意嘅嘢繼續衝，呢個生命力好強大，造就咗呢個生態環境喺呢個地方。」Cherry就覺得疫情下藝術工作者更難生存，「好似防疫（抗疫）基金咁，好多人入唔到，雖然好多時代都會，多啲掙扎個藝術作品更加綻放出嚟，但係壓到一個位，咁大盤水淋落咁細火度，真係好灰心囉！好多人頂唔順選擇離開，咁就損失咗，其實本地養育佢哋係應有嘅尊重啫！」最初演舞台劇、都是工廈藝術家出身的BabyJohn，就認為作品質素最重要，「工會已經成立咗，可以爭取嘅嘢做到幾多，的確唔係我哋可以掌握得到，但係保質素，慢慢令到觀眾入劇場，呢個我覺得仍然有希望。」