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隔6年再拍《狂舞派3》情不變 ﻿蔡瀚億﻿﻿顏卓靈﻿﻿楊樂文撐本土藝術﻿

2021-02-19 列印
■三人異口同聲表示，拍《狂舞派3》有時已分不到是角色定自己，感覺好真實。
■提到三人今集睇落比第一集更年輕，BabyJohn特別雀躍，即被兩位拍檔取笑。
隔6年再拍《狂舞派3》情不變 ﻿蔡瀚億﻿﻿顏卓靈﻿﻿楊樂文撐本土藝術﻿
■BabyJohn今集演KOL，比起上一集「柒良」造型真係堅回春。
■Lokman第一集演「Dave」，外形真的跟現在差好遠。
■今集Lokman和Cherry將會合演情侶，有不少感情戲。
隔6年再拍《狂舞派3》情不變 ﻿蔡瀚億﻿﻿顏卓靈﻿﻿楊樂文撐本土藝術﻿
■上一集有場BabyJohn同Cherry搶氣球，今集就有Lokman和Cherry有場搶住櫈跳舞戲，但拍攝時兩人因太近，搞到互插對方塊面受傷。
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　　電影《狂舞派3》因疫情令上映日期一改再改，年初七（18日）終可跟觀眾見面，主角蔡瀚億（BabyJohn）、顏卓靈（Cherry）和楊樂文（Lokman）當然興奮，而相隔6年再原班人馬合作，同樣令他們好感恩，最難得大家感情不變。而對於今次電影以工廈藝術家做題材，他們都認為香港本土藝術文化工作者生存空間確實困難，希望社會都要好好珍惜及支持。撰文：杜淑霞 攝影：梁志明 髮型：Hugo Poon(顏卓靈)、Eve Chiu(蔡瀚億)、Man [email protected] Private I Salon(楊樂文)

化妝：Vinci Tsang、Winki [email protected](顏卓靈+蔡瀚億)、Giann [email protected] G.Chan Makeup Centre(楊樂文) 服飾：MAX&Co.、PENNYBLACK、Charles&Keith、Swarovski(顏卓靈)、 MISTERGENTLEMAN(蔡瀚億)、@HBX Hong Kong(楊樂文) 　　Lokman謂雖然12年完成第一集到18年再聚首，但大家感情和默契有增無減，因間中都有見面傾偈，「我哋都有幾年感情喺度，感慨睇套戲見番大家成長，由小朋友到（顏：青年人）係青年人，哈哈！個感覺好似一班真正嘅朋友，演緊一班真正朋友咁樣，睇嘅時候有種奇怪感覺。」Cherry都好認同，「我哋第一集個個薯仔頭咁，好似小學生去秋季旅行，到o依家人生階段差唔多，好多默契不言而喻。」BabyJohn補充，「大家都係薯仔就薯仔，但當大家做到一啲嘢嘅時候，再夾埋一齊，都唔會有人要有個人表現。」

工廈藝術家難生存

　　三人都覺得導演黃修平今次以工廈藝術家為題材好難得，亦認為香港社會對本土藝術文化未夠支持和珍惜。Lokman說：「我自己本身都係（工廈藝術家），有啲慘，但慘得嚟好開心，佢哋畀人打壓緊，但堅持住自己鍾意嘅嘢繼續衝，呢個生命力好強大，造就咗呢個生態環境喺呢個地方。」Cherry就覺得疫情下藝術工作者更難生存，「好似防疫（抗疫）基金咁，好多人入唔到，雖然好多時代都會，多啲掙扎個藝術作品更加綻放出嚟，但係壓到一個位，咁大盤水淋落咁細火度，真係好灰心囉！好多人頂唔順選擇離開，咁就損失咗，其實本地養育佢哋係應有嘅尊重啫！」最初演舞台劇、都是工廈藝術家出身的BabyJohn，就認為作品質素最重要，「工會已經成立咗，可以爭取嘅嘢做到幾多，的確唔係我哋可以掌握得到，但係保質素，慢慢令到觀眾入劇場，呢個我覺得仍然有希望。」

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