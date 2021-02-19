  • 2021年2月20日 星期六
  • 17º
  • 76%
熱門： 香港電台梁家榮蔡亮麻將林作

日報新聞 > 娛樂

《黑白魔后》預告出爐 揭愛瑪史東成魔之路

2021-02-19 列印
■愛瑪飾演的時裝設計師受賞識後，慢慢走火入魔。
■愛瑪的造型令觀眾大為欣賞。
Previous Next

　　金像影后愛瑪史東主演的《黑白魔后》前晚公開首段預告，她飾演《101斑點狗》中的女魔頭庫伊拉（Cruella），今次她改變形象，以70年代倫敦搖滾風潮配華麗造型，其黑白爆炸頭及煙熏眼襯一身皮衣的Punk女邪惡造型，令fans相當驚喜。

　　《黑白魔后》講述惡魔庫伊拉的成魔之路！壞女孩Estella極具時裝觸覺和天份，一心希望憑自己的創意設計成為時裝界明日之星，可惜現實卻要與兩位同黨靠偷呃拐騙維持生計。直至一天偶然遇上男爵夫人（愛瑪湯遜飾），時裝才華獲對方賞識，卻引發她的邪惡一面，尤其想用斑點狗皮做衫。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd