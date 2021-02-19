大肚莊韻澄入禀追討代言費商和解

莊韻澄（前名莊端兒）入稟小額錢債審裁處追討為海鮮店「點點鮮」的代言費，懷孕近七個月的她昨晨10時由老公呂成忠（Joe）陪同到達西九龍法院，她向傳媒坦言被拖數已一段時間，在沒辦法下才入稟，要這樣追數也是第一次，覺得做藝人沒保障，自己陀B又要在新年期間追數，很不開心，BB預產期是4月有可能提早，她希望對方肯和解，老公擔心她因而一直陪伴身邊協助解決，但未成功。



經過3小時後，莊韻澄步出法院時透露雙方進入和解程序，若未能和解才再開庭，她意願好來好去，私下解決，不用坐完月再上庭。



