撰文：杜淑霞 攝影：張詠森 形象：Queenie Yu
髮型：Vince [email protected] COLPO group 服飾：Issey Miyake、Chaumet
Stephy承認鼠年算不幸中大幸，「年初《金都》有好成績，《男排》大家又好鍾意，得到一啲民間獎項，咁逆境時候有鼓勵同獎項，係好大意義，所以好感恩，自己算好好彩。」她最開心《男排》達成推廣心願，「好開心有套屬於排球嘅戲，我收到好多message，有啲打開排球好想打番，有啲係冇打過好想學排球，呢個係我好想做到嘅嘢。」
Stephy想跟王子煲劇的心願，原來亦悄悄實現了，「唔話畀你哋知！哈哈！（悄悄地）都係嘅。（佢嚟咗香港呀？）秘密地，呢啲唔好洩漏太多啦！走咗成年先話畀你哋知！」承認叉吓電好，「咁都真係要見一見嘅，唔係都唔記得咗佢啦！」問下次到她飛？她笑言：「除非去做嘢，搵啲嘢去台灣做先，哈哈！」
雖然《男排》成功，但Stephy不贊成拍續集，原班人馬再合作則非常支持，「寫嘅時候冇諗過，夾硬再寫多條線唔係嗰樣嘢，但可以玩啲番外篇。」提到Edan（呂爵安）同《頭條》爆搵過她做MV女主角，而她話「畀得起錢就得」，「哈哈！講笑啫！價錢面議。」她直言跟「力圖」球員已拍出感情，「我真係當咗佢哋係學生或者細佬，好屋企人感覺，就算佢哋個人出歌都會好關注，想佢哋好同進步，當咗師徒關係。」新一年仲想仿效台灣搞個明星運動會，「有好多藝人都鍾意運動，我哋可以玩，同埋推廣吓健康運動好適合。」