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牛年望《男排》班底再合作 ﻿鄧麗欣﻿﻿想搞香港明星運動會﻿

2021-02-19 列印
■講到籌辦明星運動會，Stephy想先由排球出發搞排球比賽，再搞其他運動。
■Stephy旗下茶店「1011 Sip tea」，在尖沙咀開設Pop up 店，她有意今年內正式開店。
■王子就算要隔離，早前也偷偷來港會Stephy，認真sweet！
■Edan早前向《頭條》爆在《男排》煞科宴上，曾邀Stephy任《E先生連環不幸事件》MV女主角。
■疫情令Stephy多了時間陪媽咪，一齊坐定定等睇《男排》。
■去年年初，Stephy主演的電影《金都》，獲得多個電影獎項。
■近日趁空閒，Stephy不時練琴及作曲，亦勾起出新歌念頭。
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　　鼠年大部份港人過得不順境，但鄧麗欣（Stephy）算是幸運的少數，雖然工作量不多，但推出電影《金都》和劇集《男排女將》成績不俗，最難得達成推廣排球運動，兼跟男友王子（邱勝翊 ）煲劇心願。提到牛年願望， Stephy想《男排》班底再合作外，亦希望推出新歌，最想有機會籌辦香港明星運動會。

撰文：杜淑霞 攝影：張詠森 形象：Queenie Yu

髮型：Vince [email protected] COLPO group 服飾：Issey Miyake、Chaumet

　　Stephy承認鼠年算不幸中大幸，「年初《金都》有好成績，《男排》大家又好鍾意，得到一啲民間獎項，咁逆境時候有鼓勵同獎項，係好大意義，所以好感恩，自己算好好彩。」她最開心《男排》達成推廣心願，「好開心有套屬於排球嘅戲，我收到好多message，有啲打開排球好想打番，有啲係冇打過好想學排球，呢個係我好想做到嘅嘢。」

　　Stephy想跟王子煲劇的心願，原來亦悄悄實現了，「唔話畀你哋知！哈哈！（悄悄地）都係嘅。（佢嚟咗香港呀？）秘密地，呢啲唔好洩漏太多啦！走咗成年先話畀你哋知！」承認叉吓電好，「咁都真係要見一見嘅，唔係都唔記得咗佢啦！」問下次到她飛？她笑言：「除非去做嘢，搵啲嘢去台灣做先，哈哈！」

　　雖然《男排》成功，但Stephy不贊成拍續集，原班人馬再合作則非常支持，「寫嘅時候冇諗過，夾硬再寫多條線唔係嗰樣嘢，但可以玩啲番外篇。」提到Edan（呂爵安）同《頭條》爆搵過她做MV女主角，而她話「畀得起錢就得」，「哈哈！講笑啫！價錢面議。」她直言跟「力圖」球員已拍出感情，「我真係當咗佢哋係學生或者細佬，好屋企人感覺，就算佢哋個人出歌都會好關注，想佢哋好同進步，當咗師徒關係。」新一年仲想仿效台灣搞個明星運動會，「有好多藝人都鍾意運動，我哋可以玩，同埋推廣吓健康運動好適合。」

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