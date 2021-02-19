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身形弗爆率師弟妹團拜　許志安牛年新嘗試玩作曲

2021-02-19 列印
■許志安與劉浩龍對牛年工作有不同計劃。
■陳漢娜及蘇皓兒笑言因疫情少外出拜年，利是收入大減。
■安仔率領一眾太陽娛樂文化的同門新春團拜。
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　　許志安、劉浩龍早前率領「太陽娛樂文化」一眾師弟妹陳漢娜、蘇皓兒、馬志威、楊柳青、鄭嘉欣、灰熊、KB及Chris Collins等出席新春團拜，灰熊與KB更親自上陣舞獅助興，氣氛熱鬧。

　　休息近兩年的安仔身形弗爆，原來他過年前已努力修身，他說：「知道新年一定有很多美食，所以過年前已Keep fit做運動，留定quota給自己！」提到牛年大計，安仔希望可作多方面嘗試，尤其是作曲，他說：「新一年想試下拍劇、作曲，自己唱歌多年，但寫歌就不多，最近喜歡練電子琴的時候作曲。」劉浩龍亦因疫情關係，原定1月到泰國拍攝的電影要延至6月，現階段會繼續跟Eric Kwok與谷德昭打理網上頻道。

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