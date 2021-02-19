曾志偉接掌TVB音樂綜藝事務 星夢何哲圖離職 余詠珊調職削權









無線（TVB）董事局主席許濤上月宣佈，曾志偉回巢出任要職，集團行政總裁李寶安昨日公佈，曾志偉職銜為副總經理（綜藝、音樂製作及節目），以往的綜藝節目負責人余詠珊（Sandy）轉職助理總經理，協助李寶安推動業務發展，余的老公、星夢娛樂行政總裁何哲圖（Herman）則將於本月28日離職，即日生效。換言之，何、余掌管TVB音樂及綜藝兩大板塊的「夫妻檔」告終。



無線（TVB）集團行政總裁李寶安昨日發出內部通告公佈，製作管理、內容創作和業務發展新安排即日生效，通告內容包括：杜之克職銜改為副總經理 （戲劇製作及節目）、曾志偉職銜改為副總經理（綜藝、音樂製作及節目）、余詠珊職銜改為助理總經理（業務發展），全力協助李寶安推動業務發展，不再負責綜藝節目。同時，音樂業務由曾志偉負責，星夢娛樂行政總裁何哲圖將於2月28日離任，發展個人音樂事業。



余詠珊：權力冇意義



被調任的余詠珊昨於電視城出席新劇活動，首度透露其夫何哲圖考慮離任星夢娛樂行政總裁一職外闖自組公司已有兩、三個月，她否認是與志偉強勢回歸TVB有關，「他（何哲圖）在TVB做了400首歌，負責音樂行政的工作也很攰，有些關於音樂的想法想實行。」



余詠珊自稱幾年來開創新媒體方面勞心勞力，兼顧不了非戲劇範疇，樂見志偉執掌綜藝部門，帶領TVB向前行，自己則主力負責開發新媒體工作。問到是否被削權？她說：「不會有這想法，我這幾年也累，工作量大，況且權力冇意義，因有權力就有責任。（有指你負責綜藝部門不稱職。）我不覺得，我已盡力，不覺得TVB過去數年的綜藝做得不好，社會運動加上疫情影響，有節目播已很好。（但節目被指重複又重複！）這跟疫情未能出埠有關，我們已花很多努力在廠裏盡做，之前也提議過Do姐及汪阿姐拍全新節目。（Do姐不再《有問題》？）不再有了，但要等志偉決定用不用。（TVB綜藝被ViuTV的《全民造星》打殘？）不會，始終要睇收視，我認為網民意見與收視有落差。」



曾志偉盼「還原香港音樂」



曾志偉昨日表示，希望何哲圖在外會有更佳發展。對於走馬上任，曾志偉說正積極物色適合人才，打造更多元化音樂節目，希望以音樂打破以往界限和框架，還原香港音樂，志偉同樣希望余詠珊在新崗位能勝任及工作愉快。



吳若希當年獲何哲圖提攜登上「星夢一姐」之位，她昨天表示：「Herman對我們好好，多謝他多年照料，希望繼續為樂壇帶來好的音樂。」



加盟星夢僅半年的JW（王灝兒）則說：「好多謝TVB同Herman過去幾個月的照顧和支持，希望他個人音樂事業發展得好！我由細個已鍾意睇《超級無敵獎門人》和志偉哥的電影，對志偉哥好有信心，如他所講，一齊進步，帶給市民歡樂，一齊製作好的節目和音樂給大家！」



鄭俊弘就透過經理人表示：「多謝Herman呢幾年對我音樂上栽培，衷心希望佢有更好發展。上年尾我呢邊合約完咗，新一年我都有新開始、新嘗試！」