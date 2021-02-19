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投資3000萬 高先電影西環開戲院

2021-02-19 列印
■曾麗芬（右三）等在戲院大銀幕前進行剪綵儀式。
■《狂舞派3》台前幕後出席開幕禮。
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　　位於西環的高先電影院昨日舉行開幕禮，高先電影公司負責人曾麗芬透露，與另外三位股東共投資3000萬元，很開心遇到很好的業主，以優惠租金出租，並期望在九龍和新界各開一間戲院，但她卻未有太大信心回本，由於現在有限制入座率，保守估計要六、七年才能回本。

　　《狂舞派3》台前幕後蔡瀚億（BabyJohn）和楊樂文（Lokman）等，亦有出席開幕儀式，BabyJohn笑言戲院重開也第一時間摸摸大銀幕，認為睇戲都是在戲院睇最好，Lokman亦說期待入戲院睇戲！
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