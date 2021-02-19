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影迷餓入場 《拆彈2》開一場爆一場

2021-02-19 列印
■《拆彈專家2》開畫票房大賣！
■天明指大仔愛玩玩具槍，細仔則愛玩女仔玩具和扮公主！
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　　本港戲院因新冠肺炎疫情數度需停業，確診數字回落至低位後，獲准於昨日重開營業，影迷「餓」入戲院睇戲多時，紛買票捧場。重開的電影院有入座率限制及要遵守防疫指引，無減影迷入場意欲，劉德華和劉青雲主演的《拆彈專家2》昨日開畫，電影公司就在社交網貼出戲院售罄座位表，透露「開一場，爆一場」！

　　另外，洪天明在《拆彈2》中飾演反恐部隊成員，早前拍攝一場跟恐怖組織緊張對戰的場面，鏡頭後就溫情洋溢，皆因天明的老婆周家蔚帶同兩子到場探班。
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