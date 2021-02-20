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Lokman新戲首映　姜濤Ian拉隊捧場

2021-02-20 列印
■Lokman（後排右三）獲姜濤（後排右一）及Ian（後排左二）等同門撐場。
■腹大便便的余香凝亦有出席。
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　　新片《狂舞派3》前晚舉行首映禮，台前幕後黃修平導演、蔡瀚億和楊樂文（Lokman）等均有出席，身在內地工作的女主角顏卓靈透過視像電話打氣，余香凝、毛舜筠和許鞍華等亦有捧場，MIRROR和ERROR部份成員到場撐同門Lokman，吸引過百粉絲到場！陳卓賢（Ian）粉絲與姜濤的粉絲吶喊聲旗鼓相當！　

　　腹大便便的余香凝穿着平底波鞋捧場，問到為何老公未有陪同？她說：「現場太多人，他怕醜，亦叮囑我人多要小心，我佗得幾舒服，常常忘記自己有BB！」余香凝透露預產期是夏天，稍後才公佈BB性別，並計劃拍攝孕照留念。

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