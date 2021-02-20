小朋友來家拜年，聊天的時候說看我文章，似乎不太喜歡參加群眾運動。我說是的。 中國以往運動頻繁，明明都是政治鬥爭，但一搞起來就把群眾推到前線，美其名曰「群眾運動」。「群眾運動」第一步一定是「發動群眾」，發動群眾就是開火煮粥，把群眾煮得像粥一樣滾起來。然後必定有鬥爭，找點目標，讓群眾去鬥爭，最方便，就是開「群眾鬥爭大會」，把點火人的對頭揪上台去，由台下群眾滾粥一樣鬥爭。被鬥爭者，跟群眾無仇無怨，有的之前還是群眾的偶像，但一到群眾被煮滾之後就六親不認，誰被揪上了台，誰就像跟群眾有血海深仇一樣，群眾絕不放過他。 這就是群眾運動的一般狀態，平時的道理和邏輯都在滾粥中喪失，一切真理都在...

2021-02-20