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Rihanna內衣生意值10億美金

2021-02-20 列印
■Rihanna近年發展化妝及內衣品牌生意。網上圖片
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　　現年32歲的美國天后Rihanna近年落力經營個人內衣及化妝品牌，據財經雜誌《福布斯》近日報道指，她旗下的內衣品牌市值高達10億美元（約77.5億港元），早前就獲私募基金投資1.15億美元，該品牌去年在疫境中收入竟能激增200%，樂觀估計到2025年，將成為全球內衣市場的龍頭品牌！

　　另外，Rihanna日前分享半裸戴上印度象神頸鏈的宣傳照，被美國印度教領袖狠批褻瀆神靈。

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