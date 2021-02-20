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畏高Jer崩潰大叫：唔好嘈！

2021-02-20 列印
■畏高的Jer緊張到肚痛！
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　　MIRROR成員Jer（柳應廷）和Anson Kong（江𤒹生）等，早前擔任ViuTV節目《克服他她它》嘉賓，挑戰自己的畏高心理！

　　Jer坐摩天輪時因車廂搖晃嚇得大叫！當見到高空繩網即說緊張到肚痛，到行高空獨木橋，Anson Kong緊張大叫「唔得喇」，Jer未開始竟已感到頭暈！踏上獨木橋時，眾人為他打氣，勁緊張的Jer卻崩潰大叫：「唔好嘈！」

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