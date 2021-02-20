拖老婆歎海鮮過情人節 黎耀祥撐志偉 任TVB高層係好事

一向在TVB「無黨無派」，憑演技打穩江山成為三屆視帝的黎耀祥，去年雖然挑戰4屆視帝紀錄失敗，不敵「TVB親生仔」王浩信，但祥仔看透世情零失望，更力撐視帝王浩信及視后蔡思貝，着兩人不要介懷是非：「咪畀人講吓囉，又唔痕又唔痛。」過往都會去美國登台搵錢順便過農曆新年的祥仔今年只能留港，祥仔坦言最緊要親人喺身邊，邊度過新年都冇所謂。



採訪：方騫平



攝影、譚壹致



場地：龍袍酒家@灣仔新鴻基中心2樓



疫情下留港過年的祥仔，情人節撇甩阿仔帶老婆梁耀蓮（Julia）去食最愛的龍蝦伊麵，仲有籠仔蒸象拔蚌及金萡滑年糕等，祥仔係暖男老公，先夾餸畀老婆，才輪到自己食。當日兩人由名廚「幟哥」黃永幟親自招呼。祥仔都算係半個大廚，初二嘅開年飯由他炮製，阿仔黎正橋



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疫情下有工開



回顧過去一年，祥仔非常滿意：「因為肥媽個護照出咗問題，所以去年農曆新年嘅拉斯維加斯Show由我嚟頂，唱完疫情就大爆發，好好彩賺到水尾，年中喺香港拍咗內地樓盤廣告，年尾又拍咗劇集《拳王》同做清談節目《雙祥見》，喺疫情下工作叫有交代。」問到最美中不足係咪未能再度封帝？他語帶輕鬆說：「又咁講啦，攞過3次經已好滿足，好巴閉，再攞第4次當然要繼續努力，但已唔係目標，其實演員只要攞到觀眾認同及肯定已叫合格，合格後點樣再衝上去，真係要好多天時地利人和配合，加上觀眾口味，甚至政策方向，頒獎禮如行業上嘅推廣，成個行業蓬勃，大家有得撈搵到食，我攞唔攞到唔係咁重要。」



人人都想八卦



提到視帝王浩信及視后蔡思貝奪獎後備受爭議，後者更被質疑獲廣告老闆緋聞男友撐腰下奪獎。而陳自瑶對王浩信得獎後多謝她的反應又被網民封做「最佳女主角」，對此祥仔忍不住笑：「冇辦法啦，陳自瑶嗰個焦點突然間出咗嚟，大家都估唔到嘅，反而幫到台慶頒獎禮上咗熱搜第1位。其實呢行係俾大家茶餘飯後用嚟高興吓，讚又好彈又好，過多一頭半個月就冇人理啦，大家都係想八卦啫，咪畀人講吓囉，又唔痕又唔痛，都係咁生活。」



籲包容新一代



祥仔又指蔡思貝未致於冇資格獲視后：「TVB真係青黃不接，處於時代交替狀態，咁同以前個個做咗10幾20年嘅藝人比較，新一代梗係個個都唔夠秤啦，但呢個年代係一定會轉變，好處反而係年青化咗，大家畀多啲包容後生一輩啦。」祥仔亦強調點都唔信一個金飾廣告會幫到蔡思貝攞視后，「TVB有咁多大客戶，聽得邊個講呀？咁當年同樣有金飾廣告嘅林峯，唔通年年攞視帝咩？」由於祥仔向來冇後台，曾志偉上任TVB高層對佢冇乜影響：「佢哋係叻人嚟，多啲集師廣益都係好，多啲唔同諗法對TVB都係好事。」



