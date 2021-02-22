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陳靜新片遭虐打嗌慘 張兆輝增肥扮老差骨

2021-02-22 列印
■陳靜在戲中幾乎場場都要被虐打。
■張兆輝早前拍槍戰戲傷耳，現時已康復。
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　　張兆輝、任達華及陳靜等昨日出席電影《被消失的凶案》開鏡活動，張兆輝今次在戲中飾演老差骨，更要為角色增肥，連老婆見到都說：「你睇你似咩，愈來愈腫。」他唯有解釋是為了角色，笑言會從中取得平衡。輝哥早前在內地拍攝一場槍戰戲時，意外令耳朵受傷，他表示已經康復，並承認對該場戲掉以輕心，揚言日後會更穩陣，做足保護措施。

　　另外，陳靜在戲中有個8歲大的兒子，又經常被老公何華超虐打，她說：「我幾乎場場都被打，今次真的好慘，但好有挑戰性。」

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