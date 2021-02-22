郭羨妮拍親熱戲要過囡囡一關

郭羨妮與蘇志威在ViuTV原創劇《冥冥之中》中再度合作，二人是繼《絕世好爸》後，相隔18年再合作。首次拍ViuTV劇的郭羨妮，最開心獲監製安排周旋於潘燦良及呂熙之間，艷福不淺！問到有否親熱戲？她說：「有少少呀！但我要商討一下點拍，我不太想拍親熱戲呢！（老公不准？）個女唔鍾意呀！我有時會播以前的劇給她看，她也不喜歡看到我攬攬錫錫的場面！」



另外，劉心悠及栢天男在劇中會針鋒相對，但也有曖昧之情，心悠在劇中處女下海挑戰開槍戲，難度甚高！



