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郭羨妮拍親熱戲要過囡囡一關

2021-02-22 列印
■郭羨妮與蘇志威相隔18年再合作。
■劉心悠及栢天男在劇中玩曖昧。
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　　郭羨妮與蘇志威在ViuTV原創劇《冥冥之中》中再度合作，二人是繼《絕世好爸》後，相隔18年再合作。首次拍ViuTV劇的郭羨妮，最開心獲監製安排周旋於潘燦良及呂熙之間，艷福不淺！問到有否親熱戲？她說：「有少少呀！但我要商討一下點拍，我不太想拍親熱戲呢！（老公不准？）個女唔鍾意呀！我有時會播以前的劇給她看，她也不喜歡看到我攬攬錫錫的場面！」

　　另外，劉心悠及栢天男在劇中會針鋒相對，但也有曖昧之情，心悠在劇中處女下海挑戰開槍戲，難度甚高！

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