﻿楊受成擲3.5億 盼再創票房紀錄 偉仔華仔《金手指》上演世紀之戰

梁朝偉與劉德華相隔18年後再度聚頭，夥拍導演兼編劇莊文強合作英皇電影《金手指》，英皇集團主席楊受成透露投資額達3.5億港幣，是港產片有史以來最大的投資，笑言講出來都覺得肉痛，但相信一分錢一分貨，期望可以為港產片爭光。



英皇電影《金手指》日前在尖沙嘴舉行發佈會，英皇集團主席楊受成，導演莊文強、監製黃斌、劉德華、梁朝偉、任達華、蔡卓妍（阿Sa）、方中信上台進行打手印儀式，台上只有劉德華戴上外科口罩，其餘的人都戴上見樣的透明口罩。老闆楊受成透露電影投資了3億5千萬港幣，是港產片有史以來最大的投資，笑言講出來都覺得肉痛，但相信一分錢一分貨，希望能為港產片增光，更期望成為港產片最高票房的電影。



《無間道》正邪角色對換



劉德華和梁朝偉繼《無間道III》後、相隔18年再在大銀幕碰頭，他們均表示被精采的故事吸引，偉仔笑謂與華仔由電視劇已開始合作，感覺尤其親切，問到他們覺得對方十幾年來有何轉變？兩人都表示拍戲以外的時間比較少聯絡，但一直都有留意對方的作品，偉仔說：「我一直好佩服華仔，覺得他很用心，一直都很有熱誠，由第一次合作《獵鷹》開始就沒有變過，雖然現在還未拍到我們的戲份，但我覺得會和以前一樣好玩。」華仔則說：「我反而想跟他學滑水。」



導演莊文強指故事背景是7、80年代，以反貪為題材，華仔和偉仔的角色「亦敵亦友，亦正亦邪」，偉仔就透露：「其實今次是《無間道》調轉，正邪之戰調轉，我們的文戲多點，總之劇力萬鈞。」另外，年初七戲院重開，華仔主演的《拆彈專家2》成為開畫兼單日票房冠軍，華仔希望會愈來愈好。



阿Sa被偉仔電暈



至於首次與偉仔合作的阿Sa，形容自己前世拯救了銀河系才有這個機會，笑言已被偉仔電暈，問到是否與偉仔有感情戲？她說：「我和好多人有感情，只可以講今次發達了，公司一開始同我講的時候，我以為要畀返錢去拍。（會和男主角有親熱戲？）如果劇情需要，不關我事，不是我主動要求加戲。」問到尺度如何？偉仔則說：「未拍不知道，到時再看情況。」此外，任達華和方中信都大讚這是一個精采的故事，方中信笑謂聽完電影故事後覺得幾特別，因為80年代的社會環境氣氛和現在完全不同，而且在艱難環境下都有老闆投資，亦要搭景拍攝，相當有心。



而洪卓立、陳家樂亦有份演出，洪卓立被問到舊愛湯怡雙喜臨門，他表示：「好開心、祝福她，收到消息時已發短訊聯絡她。（早知湯怡與麥秋成拍拖？）這些就不多講了，大家開心快樂便可以，我們一直都是好朋友。」