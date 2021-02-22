﻿吳孟達秘密入腫瘤科留醫

為了抗擊疫情，港府實施限聚令和限業令，按不同的風險因素，決定是否放寬或收緊各類處所的管制。迄今為止，派對房間仍然被勒令停業，但本報記者直擊揭發，有業內害群之馬，疑假稱友情借出工廈單位，實質收取費用，向年輕人出租派對房，任由他們在單位內聚會作樂，變成無王管地帶，隨時爆發染疫群組。衞生防護中心不能對這個疫情漏洞視而不見，須與警方加強聯繫，展開大掃蕩。 儘管當局雷厲風行各項限聚令和限業令，但過去幾波的疫情顯示，有人心存僥倖，關上大門之後，就忘記防疫條例，例如早前爆發的宴會群組、樓上酒吧群組、社交舞群組等，都成為病毒向社區擴散的源頭，引發嚴重的疫情。 由於參與派對人士多狂歌熱舞，有...

2021-02-22