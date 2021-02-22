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﻿吳孟達秘密入腫瘤科留醫

2021-02-22 列印
■吳孟達最近入院做手術。
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　　近年屢傳身體狀況麻麻的吳孟達（達哥）達哥，有指他現時身處香港，並在前日（20號）入院，獲安排在腫瘤科留醫，雖然有病在身，但絕少將病情告知圈中朋友，因為不想朋友為他擔心，亦不想麻煩別人。

　　達哥好友田啟文（田雞）接受電話訪問表示知道他有病入咗醫院做手術，「佢話（達哥）o依家控制得幾好，搵到個好好醫療團隊幫佢，我知道後礙於去年太多前輩朋友因腫瘤走咗，亦唔想去問佢患乜腫瘤或第幾期，咁樣好似令病者會返去回憶，所以我剩係鼓勵佢話乜病唔緊要，最重要心態決定到康復程度。」而做完手術後達哥打電話給田雞，稱自己「大步檻過」。

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