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﻿曾志偉與「四大」傾掂數 無線將舉行破冰記者會

2021-02-22 列印
■曾志偉上任個多星期，便已解決了與「四大」的問題。
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　　曾志偉重回無線出任副總經理（綜藝、音樂製作及節目），從昔日傳不和的余詠珊手上接手綜藝節目話事權，而余詠珊老公何哲圖將離開的星夢娛樂，亦同樣交由志偉掌舵。

　　早年無線與四大唱片公司（環球、EMI、華納、SONY）因歌曲版權收費問題而關係決裂，從此旗下歌手絕迹電視城，有報道指志偉正式上任一星期多，人緣極好的他已成功與「四大」拆局，雙方對於重新合作一事開綠燈，更將於周三舉行破冰記者會。曾傳鄧智偉因與余詠珊不和而離巢自組公司，只與邵氏保持合作關係，這次更與志偉站在同一陣線，有指志偉將邀鄧智偉回巢重掌音樂總監職位。
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