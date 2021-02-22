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﻿宋仲基出浴派福利 新劇首播收視理想

2021-02-22 列印
■宋仲基在第一集已有出浴場口。
■宋仲基新劇獲得高收視。
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　　韓國男神宋仲基夥拍女星全汝彬、澤演等主演的tvN新劇《Vincenzo》前晚首播，宋仲基在劇中扮演一名為意大利黑手黨工作的型仔律師，吸引大批fans爭相收看，宋仲基在首集當中chok爆登場，最終獲得7.66%平均收視，最高瞬間收視更達9.5%，首都圈一帶最高收視更曾達10.8%，打入tvN首播收視第三高。

　　首集宋仲基因放火燒掉一黑幫莊園而要逃亡返韓國，但就頭頭碰着黑，遇上「黑的」，被司機落藥打劫，令他失去所有財物。宋仲基首集已派福利，有出浴晒肌鏡頭，該段戲相當搞笑，黑仔的他入住的大廈十分簡陋，水龍頭經常沒熱水，令他被沖冷水凍得跳來跳去。

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