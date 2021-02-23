與TVB達成版稅協議 ﻿環球黃劍濤：﻿﻿曾志偉何麗全斡旋破冰﻿

無線（TVB）與四大唱片公司：環球、華納、Sony Music及EMI，09年因版稅及歌曲網絡使用權問題關係破裂，曾志偉早前就任TVB副總經理，召何麗全回巢重掌音樂節目，曾、何聯手斡旋已成功與環球唱片破冰，環球將派出旗下歌手亮相TVB協辦的記者會。



無線（TVB）與三大唱片公司（環球早前收購EMI）因版稅問題鬧翻後，旗下星夢歌手「壟斷」TVB音樂節目及《勁歌頒獎禮》，曾志偉日前就任高層後接掌余詠珊及何哲圖綜藝及音樂事務職權，新人事即有新局面！



環球唱片香港（大中華區）董事總經理黃劍濤（Duncan）昨日表示，有三個原因促成雙方再合作：首先是曾、何重返TVB；第二點是環球和TVB都有很大誠意；最後就是他與曾、何互相信任，很快促成合作。



歌手可亮相其他台



Duncan透露雙方合作形式如以往，有盡量簡單的公司之間合約。據知，有關合約是版權合約不是歌星合約，唱片公司旗下歌手可繼續自由亮相其他電視台。談到明天舉行的「破冰」記者會，其實是TVB協辦的IFPI音樂永續計劃記者會，廣邀唱片公司及歌手出席，環球派出Gin Lee、AGA及陳凱詠等歌手出席支持。



問到TVB是否願意支付環球之前要求的版稅款項？Duncan說：「原則上係。」而環球與ViuTV的關係不會受影響，合作的新人計劃絕對不會有變。他亦否認他會加盟TVB取代何哲圖的傳言。華納發言人表示，旗下歌手一直有上TVB演出，環球重新加入不會有影響。Sony Music發言人表示，正與TVB商量歌手出席記者會事宜。另外，施匡翹昨日自揭是曾志偉的大粉絲。問到會否擔心被認為是「余黨」？她說大家只是合作關係。



