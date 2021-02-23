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好友透露患肝癌要化療 吳孟達子女趕回港探望

2021-02-23 列印
■吳孟達早前接受手術後度過危機期。
■吳孟達曾與周星馳合作多部經典電影。
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　　現年70歲的吳孟達（達哥），近年屢傳身體狀況出問題，近日有傳他已返港入院在腫瘤科病房留醫，被指患肝癌的達哥準備化療，他的子女亦從外地趕回港。

　　達哥的好友田啟文（田雞）昨日接受電話訪問表示，因為覺得病人需要休息，所以未有探望達哥，但有朋友每日都探望達哥及匯報情況，田雞道：「今日情況精神OK，會揮手。」問到達哥的子女是否已回港探望？田雞說：「佢好多仔女，唔係返晒！響外國讀書的仔女返嚟。」田雞透露達哥患肝癌，但屬第幾期則不便透露，又指達哥已做手術度過危機期，因病情擴散要繼續留醫接受化療。圖：資料圖片

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