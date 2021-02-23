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黎明續任影視博覽宣傳大使

2021-02-23 列印
■黎明再為香港影視娛樂博覽任宣傳大使。
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　　「天王」黎明應香港貿易發展局邀請，續任第17屆香港影視娛樂博覽（Entertainment Expo）的宣傳大使，早前黎明為大會拍攝全新宣傳海報時表示：「疫情為影視娛樂業帶來新常態，能在此時此刻再次擔任香港影視娛樂博覽的宣傳大使，為推動本地業界出一分力，實在別具意義。」

　　今屆博覽邀多媒體創作人「崔氏兄弟」擔任導演，以「凝聚力量 展望未來」為主題創作宣傳短片。

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