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Baby被爆三亞密會鄧姓男星

2021-02-23 列印
Baby被爆三亞密會鄧姓男星
■Baby傳與鄧姓男星到三亞度假，有指是鄧倫（小圖）。
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　　Angelababy與黃曉明屢傳婚變，近日更被網友爆料指在三亞海棠灣巧遇Baby滑浪，但在旁相伴的男明星竟然不是「老公」黃曉明，而是「鄧姓男星」！

　　其實Baby於農曆年期間曾被拍得帶同兒子「小海綿」現身機場，準備飛往三亞度假，地點與網民目擊相同。網民紛紛猜測該男星是鄧倫，皆因男方跟Baby合作劇集《我的真朋友》時曾傳緋聞，甚至驚傳車震，鄧倫的工作室事後發聲明否認。

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