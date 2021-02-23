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Edan「教主」踩17粒鐘收工玩自拍

2021-02-23 列印
■Anson Lo與Edan收工時仍眼碌碌。
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　　MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）最近趕拍ViuTV的港版《大叔的愛》，Edan透露晨早9時半起牀至昨日凌晨4時半才收工，踩足17小時，難得二人於收工時仍能眼仔碌碌自拍，Edan更挨落Anson Lo的膊頭，Sweet到暈！而教主在限時動態中自爆眼瞓到眼睛也睜不開，更於清晨5時許買定齋啡去水腫，又忽然興起清唱了幾句新歌《EGO》，精力充沛！

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