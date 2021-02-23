Edan「教主」踩17粒鐘收工玩自拍

香港抗疫之戰，隨着疫苗接種計劃開始，踏出重要的一步。由於歐美多國比香港較早接種疫苗，部份國家如英國的疫情出現緩和的趨勢，民眾打針後出現嚴重副作用的情況不多，初步有足夠的客觀證據，顯示疫苗安全有效。香港人為了自己健康着想，也為了出力推動群體免疫早日出現，應抓緊機會，盡快安排打針。 暫時有一百萬劑科興疫苗抵港，稍後復必泰的疫苗亦將運到，港府按緩急先後，給予最需要的五類人士率先接種疫苖。隨着疫苗供應增多，每一名市民都應安排自己早日接種疫苗，因為多項研究的數據均顯示，接種疫苗之後，可以減低感染新冠肺炎的機會，即使染疫，打針後可以大大減少出現嚴重併發症甚至死亡的風險。 打針，是人人為...

2021-02-23