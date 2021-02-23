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張兆輝偕妻龍母廟參拜祈福

2021-02-23 列印
■張兆輝在龍母廟誠心上香。
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　　張兆輝和太太昨日專程到荃灣龍母廟參拜祈福，輝哥似與廟祝及職工頗為相熟，當他點大香時遇上困難，職工即刻遞上火槍給他。輝哥跟太太分頭拜神，他向龍母娘娘誠心上香參拜，之後再去拜觀音娘娘。

　　逗留大約一小時，輝哥夫婦離開廟宇時接受記者訪問，輝哥透露昨日是他的農曆生日，往年慣常到外國滑雪度歲，今年因疫情破例留港過新年。雖然受限聚令影響要留在家慶生，但就因為難得同囡囡一齊過生日而非常開心！

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