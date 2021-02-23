﻿ 李丞責博士早預言家有喜事 家燕姐首做嫲嫲 興奮到瞓唔到

牛年剛開始，被堪輿學家李丞責博士預言今年繼續旺的薛家燕終於「升呢」做嫲嫲，講明男女孫都冇所謂的家燕嫲嫲雀躍地說：「收到新抱第一手喜訊後，我緊張到成晚瞓唔到，朝早八點彈起身周圍打畀朋友，問有乜補身湯水推介。」因為太緊張講到吞吞吐吐，家燕嫲嫲竟然話，「我諗佢哋會懷疑我有喜呀！哈哈哈哈…」仲話會叫新抱得閒聽吓《皆大歡喜》，「一出嚟個BB就識跳十字步。」準嫲嫲愈講愈笑，愈笑愈大聲，恭喜晒家燕嫲嫲。



最近薛家燕、林盛斌及黎諾懿等主持TVB新春節目《天天開運王》，乘機拉住李丞責博士預測牛年運程，李博士預言家燕姐今年能保持良好狀態，仲可能家有喜事！當時仍然要守住秘密嘅家燕姐只能大笑回應：「承你貴言！」



開心過自己有咗



年初三即情人節當日喜訊通天，家燕姐不斷收到祝賀短訊，「嗰日我回短訊都回唔切，真開心！好記得收到第一手消息嘅時候，當晚新抱仔整咗個蛋糕，上面有張BB超聲波相，但當時我冇為意，又冇睇清楚，以為佢整蛋糕畀大家食，經解說後，我開心到唔識講任何嘢，比起自己當年有咗更雀躍。」因為太開心，家燕姐表示當晚瞓得好少，「朝早八點鐘就醒咗，一醒咗就諗起新抱有咗，好興奮咁起身睇吓有乜要做，唔想再瞓返，跟住好忙咁逐個打畀朋友了解煲乜湯可以補身？但又唔敢話畀朋友聽新抱有喜。朋友都意識到有唔妥，好奇追問：『乜你咁補呀？』我話係呀！係呀！總之我要補身啦！最後我揀咗煲靈芝花膠湯，我諗佢哋會懷疑我有咗呀！」語畢，家燕姐笑得更大聲。



避談送禮贈新抱



家燕姐尊重兒媳安排，有關改名、家庭計劃、湊孫等問題唔使她操心：「始終新一代做法唔同，佢哋有打算，最緊要新抱安吓胎先，得閒聽吓《皆大歡喜》，等佢開心啲，一出嚟個BB就識跳十字步，胎教好緊要㗎！出世之後就要聽《弟子規》，等佢學識有規有矩，o依家我要upgrade改名叫『家燕嫲嫲』哈哈哈，不過，都係叫返『家燕媽媽』好聽啲！」被問到送乜名貴禮物獎勵新抱時，家燕姐即避談：「應該佢哋獎勵我就真，因為知道我好想做嫲嫲，(日後會唔會減少工作湊孫？)交畀經理人囡囡珊珊安排。」







採訪：方騫平 攝影：張詠森



