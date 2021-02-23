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﻿Bob係百子千孫格

2021-02-23 列印
  另外，李博士指阿Bob好健壯，加上係百子千孫格，好有福氣，好有機會再做爸爸！阿Bob即耍手擰頭話老婆經已宣佈封肚，叫他喺出面搵女人生，惟有集中火力搵錢先：「我反而最想4個子女返到學，見佢哋日日喺屋企對住平板電腦學習，唔係正常社交活動，又怕佢哋近視加深，又唔知咁樣授課，佢哋入唔入到腦。」而黎諾懿最想添個牛女，李博士教他喺屋企東北位擺果籽及柑桔等，平日就放檸檬，有助催旺人丁，如催財就喺西位放流水擺設、水晶、水種植物及養魚。

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