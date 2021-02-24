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涉校園欺凌首開腔　趙炳圭對虛假爆料感委屈

2021-02-24 列印
■趙炳圭對被指校園欺凌感委屈。
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　　韓國多名藝人連環被爆涉校園欺凌，繼《驅魔麵館》趙炳圭後，金東希、女團(G)I-DLE穗珍等都被指有欺凌歷史。趙炳圭在事隔一周後終開腔澄清，指失實謠言讓他開始對自己的人生產生懷疑及幻滅之感。

　　人氣劇《驅魔麵館》趙炳圭被翻舊帳指曾涉校園欺凌，他在事隔一周後，在社交網撰長文發表感受，對虛假的爆料感到委屈，「對於網絡上只要有照片和幾句話就彷彿成了事實的狀況，內心非常慌亂，也開始對自己的人生產生懷疑且幻滅。」趙炳圭又對紐西蘭就學時期欺凌同學的爆料文章澄清，他指爆料者盜取了同班同學的照片，雖然大家唸同一間學校，但根本沒見過面，爆料者的文章已被檢舉及刪除。

　　另外，馬舞女泫雅亦被網民指在小五時，在學校慶典日遭她及三名朋友掌摑，泫雅隨即在網上發文否認。

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