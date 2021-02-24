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羅霖恨同新抱仔見面

2021-02-24 列印
■羅霖帶同愛犬團拜。
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　　羅霖出席新春團拜活動，寄望新一年身體健康，疫情過後大家能正常工作與生活。羅霖二仔去年底結婚，她直言心繫身在美國的兒子及新抱，笑言感覺多了一個女兒，問到會否恨抱孫？羅霖表示不會，因兒媳計劃好4、5年後再生B。羅霖強調希望能夠與新抱正式見面，新年時對方視像向她拜年，更以廣東話講祝賀語，她笑言：「大家尚未見面，見過又唔知會否加、減分呢！」

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