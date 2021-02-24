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笑談Kenny傳有「新歡」 ﻿張敬軒：我哋係出生入死戰友﻿

2021-02-24 列印
■軒仔受訪時亦有暢談家中工人姐姐的趣事。
■Edwin（左）曾在社交網分享與Kenny及鄭融的合照。
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　　張敬軒昨日出席網上理財分享會時，談到好友關智斌（Kenny）被指有「靚仔新歡」一事，軒仔就笑稱與Kenny仍然有「好多重關係」！

　　張敬軒昨日受訪時，談到好友關智斌（Kenny）被指身邊出現「靚仔新歡」Edwin Pun，軒仔稱和Kenny日前在公司團年飯見過面，笑言爆料有錢收「早知我都爆啲獨家猛料。（你認識Edwin？）我哋身邊有咁多朋友，點會識得晒，娛樂新聞睇完得啖笑，最緊要大家生活愉快，身體健康！」

　　問到是否與Kenny關係轉淡？軒仔反問道：「何來淡呢？我哋有好多重關係，響公司係同事，私人層面就係出生入死嘅戰友，經常會通電話傾工作同新安排，我仲叫咗個音樂品牌幫佢做歌。」

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