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密會何麗全樂易玲勁緊張　胡鴻鈞：進度理想有共識

2021-02-24 列印
■胡鴻鈞稱合約交經理人處理。
■林穎彤盼繼續在樂壇發展。
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　　無線（TVB）今日將在電視城舉行《音樂永續樂壇同享》記者會，出席者包括TVB副總經理曾志偉、高層何麗全、IFPI、環球、華納、Sony Music等唱片公司高層及歌手。

　　胡鴻鈞（Hubert）昨日拍攝新劇外景時，談到日前與何麗全及樂易玲密會，Hubert直言當時相當緊張，恰巧TVB主席許濤路過，壓力倍增：「我祝主席新年快樂，他祝我身體健康。」他表示早前約滿星夢，跟何見面淺談發展方向，進度理想兼有共識，並坦言有和將離任星夢自組公司的何哲圖接洽。

　　同場的星夢歌手林穎彤透露，昨日跟何麗全及樂易玲見面，表達想兼顧拍劇及綜藝，又指同門有份出席今日的記者會。

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