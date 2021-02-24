原子鏸年初五誕B仔好驚青
網絡烏龍 市民昨提早接種 疫苗網上登記即爆額 七萬人猴擒約打針
疫情困擾香港超過一年，港人急於打疫苗，求早日掃走瘟疫。政府昨天凌晨起接受公眾預約接種疫苗，反應熱烈，電腦系統大排長龍，截至昨午約七萬人成功預約接種兩劑疫苗，令社區中心和門診由本周五起的預約，未來兩周都...
2021-02-24
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中方譴責干涉內政惡意挑釁 加國眾院投票認定「新疆種族滅絕」
加拿大眾議院當地周一投票通過一項保守黨提出的無約束力動議，認定中國對新疆維吾爾族進行「種族滅絕」，是繼美國後再有國家議會通過同類議案。中國駐加大使館批評，加國會干涉中國內政，惡意挑釁。 加拿大眾議院以二百六十六票對零票通過無約束力動議，認定中國對新疆維吾爾族進行「種族滅絕」。據了解，議案由反對派保守黨推動，加拿大總理杜魯多和其他自由黨內閣成員均沒出席投票。而除了外長加爾諾外，所有自由黨成員均投下贊成票。外長加爾諾指，是代表整個加拿大政府投反對票。不過加拿大的「魁人政團」議員杜塞佩遵稱，若中國繼續進行「種族滅絕」，就應呼籲國際奧委會不再讓中國主辦來年的冬奧運動會。中國駐加拿大...
2021-02-24
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示威者仰光聚集和平示威美宣佈再制裁兩緬軍高層
緬甸反對黨派號召民眾周二再度上街。最大城市仰光再有示威者聚集在各地進行和平抗議。歐盟表明正考慮推出制裁措施，而美國則有實際行動，宣佈再制裁多另外兩名軍方高層成員。美聯社報道指，示威者在周二上午聚集在印...
2021-02-24
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廚浴時尚簇新 瓏璽木系廳堂典雅格調
大角咀豪宅瓏璽臨海而建，鄰近港鐵奧運站及商場奧海城，位置優越。是次精選該屋苑的中層大戶，實用面積逾1250方呎，採4房雙套間隔，備有特大對流窗，享內園及部分新油麻地避風塘海景。 新鴻基地產發展...
2021-02-24
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科技股遭拋售 納指曾重挫4% 鮑威爾放鴿 美股跌勢稍緩
大型科技股掀起拋售潮，其中美國電動車巨頭Tesla股價更曾跌逾7%。拖累美股集體下挫，納指更曾重挫近4%。惟其後鮑威爾出席聽證會表示，美國復甦仍不均衡遠未完成，重申會使用所有工具，保持利率接近零，刺激...
2021-02-24
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梅利爾弗爆 施丹憂傷潮 女神拆殘艦
今晚歐聯十六強首回合，阿特蘭大將會在主場挑戰西甲豪門皇家馬德里。兩軍賽前的形勢差天共地，銀河艦隊面對嚴重的傷兵潮，今仗只有十三名一隊成員隨隊出征，此賽首席射手賓施馬高掛免戰牌；相反主隊接近夫添出擊之餘，還有鋒將路爾斯梅利爾腳風大順，今仗勢乘皇馬人腳不整先拔頭籌，直取客勝。 （Now644、有線601、661台周四凌晨4:00直播） 皇馬最近受傷兵問題困擾，今仗十九人大軍名單中只有十三名一隊球員，中堅兼隊長沙治奧拉莫斯、右閘丹尼爾卡華積、中場費達歷高華維迪、翼鋒夏薩特繼續倦勤，就連今季歐聯五場入四球的射手賓施馬，亦因大腿肌肉撕裂而缺陣。 皇馬一隊僅13人遠征 就算該隊...
2021-02-24
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【星巴克麵包店？！】Starbucks終於賣新鮮麵包甜點！The LOHAS康城店限定必食 10 款包點＋ 2 款春日限定甜美櫻花飲品
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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牛年行運 首度剖白拒做大馬少奶奶原因 龔嘉欣唔使男人照顧
31歲的龔嘉欣在TVB台慶勇奪「馬來西亞最喜愛TVB女主角獎」及「最受歡迎電視女角色」，正式「升呢」TVB一線姐仔，嚟緊會主演4套劇集，好受重用，牛年絕對有運行。嘉欣終於上到位，背後付出好多，除咗拍到...
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慧眼看世界——心中有數
食衞局局長陳肇始對市民接種何種疫苗表示「心中有數」。如果真的有得揀，而且還是免費，正常人會選擇五成免疫成效但副作用可能有不少的疫苗？還是一樣有副作用，但防疫效率有九成半的疫苗呢？相信大家「心中有數」。 行政長官已率領一班司局長接種科興疫苗，對特區還是市民來說，都起了積極的示範作用。他們打完科興疫苗後還生龍活虎，證明它的副作用較歐美疫苗少，市民就會有信心。單是「安慰劑效應」，便能推高疫苗的「成效」。萬一科興疫苗出現嚴重副作用，以香港的醫療技術一定能作出補救；加上公務員團隊質素高，要暫時處理高官們的工作也不成問題。無論如何，特首和高官願意身先士卒已是問責的體現。就算有疫苗保障基...
2021-02-24
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頭號目標——天火同人 值得博W
上期推介「北極光」，理由之一是排外檔未必一定際遇不佳，尤其若騎師有心克服的話，其實成功例子也不少，所以實力馬如因排外檔換來好分頭，單W依然值博。結果「北極光」早段果然出閘即收慢，迅速移入內欄居後，雖然...
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