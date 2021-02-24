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原子鏸年初五誕B仔好驚青

2021-02-24 列印
■原子鏸與老公及初生BB開心合照。
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　　原子鏸去年9月與摩洛哥籍丈夫Mehdi El Ajimi宣佈造人成功，農曆年初五誕下B仔，母子平安，BB重2.27kg，改名為Matys。新手媽媽原子鏸分享產子的點滴，她表示原本當日睇醫生做產檢，但因為子宮有收縮跡象隨時生產，比預產期早了一些，幸最後順利產子。她說：「BB咁細個，一出世好驚見到佢，但幾日在醫院跟佢接觸慢慢習慣，有多啲信心冇咁驚。我同老公都有喊，BB個樣似老公，初時有少少似中國人，o依家愈來愈似老公。」

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