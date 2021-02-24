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陳家樂《不日成婚》復活節上映

2021-02-24 列印
■陳家樂與衛詩雅的《不日成婚》定檔復活節。
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　　英皇電影與天下一電影破天荒攜手製作及發行十部港產電影，頭炮由陳茂賢執導，陳家樂、衛詩雅、談善言及朱栢康合演的愛情喜劇《不日成婚》。

　　《不》原定為賀歲片，無奈遇上第四波疫情，現敲定於3月上映優先場，陳家樂說：「終於定在復活節，好開心，因為都是一個重要的長假期，在疫情下電影能否如期上映有很多變數，希望大家盡力控制疫情！」衛詩雅亦期待男士與女士看完電影後，會否有不同感受。

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