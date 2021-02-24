牛年行運 首度剖白拒做大馬少奶奶原因 龔嘉欣唔使男人照顧

31歲的龔嘉欣在TVB台慶勇奪「馬來西亞最喜愛TVB女主角獎」及「最受歡迎電視女角色」，正式「升呢」TVB一線姐仔，嚟緊會主演4套劇集，好受重用，牛年絕對有運行。嘉欣終於上到位，背後付出好多，除咗拍到周身傷患外，去年更放棄做大馬少奶奶，她亦默認有呢件事，「我唔會為結婚而結婚，o依家我真係好開心！」採訪：方騫平



攝影：梁志明



盛傳龔嘉欣去年有機會嫁畀錫到佢燶，送車送樓兼送火鍋店嘅「富二代」男友Bryan，更已擇好日子，只要女方應承就可以做大馬少奶奶。但因為龔嘉欣唔想長留當地，過住啲相夫教子，平淡「少奶奶」生活，最終放棄嫁入豪門，繼續留港在演藝事業上搏殺！



等緊體諒佢嘅人



問到點解有少奶奶嘅福都唔去享，嘉欣默認：「我都31歲人，唔算係細個啦，如果考慮結婚，最重要係家庭同事業取得平衡，搵拍拖對象唔難，但要搵到一個人可以互相支持對方嘅工作唔容易，而且作為娛樂圈人，仲要顧及埋另一半嘅感受，更加唔係易事。」當姐仔個個都想嫁個有錢人，但她卻放棄可以「上岸」嘅對象，記者表示可惜，她即說：「我唔會為結婚而結婚，我第一份工係做演員，就算o依家出現另一半，都唔會為佢放棄艱苦經營咗13年嘅事業，而且我唔使男人照顧我，我靠努力去爭取o依家擁有嘅嘢，我覺得咁樣會好開心，所以o依家好開心，亦唔介意將來公一份，婆一份。」嘉欣強調目前等緊一個會體諒到佢嘅人，「o依家疊埋心水調養同賺錢，除咗要供樓，拍《大醬園》時因為太攰，搞到耳水不平衡要入院治療，當時好無助同忟憎，埋怨自己唔調理好身體。」



唔同蔡思貝比較



龔嘉欣不敵蔡思貝失落「視后」，但因為劇集《殺手》及《香港愛情故事》贏盡口碑獲封「民選視后」，還有唔少網民替她不值。她開懷大笑，反問：「係咩？哈…咁樣我經已好滿足，其實都冇諗過嗰兩套劇會咁爆，做人要知足，對我嚟講係好大鼓勵，增加咗唔少自信心，相對會對自己要求更高。」對於蔡思貝奪視后備受爭議，她即避談：「我唔想比較，我冇諗點解唔係視后，其實都關乎觀眾口味，鍾意邊類劇種，我諗最重要係實至名歸。但我有咁嘅成績，我好開心。呢刻攞唔到視后唔緊要，可能係好事，證明我要更加努力。當然，都想盡快可以達到視后目標。」