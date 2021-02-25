余慕蓮望早日能進食有力落牀

83歲余慕蓮去年10月底因患上罕見血液炎病入住伊利沙伯醫院ICU，其後脫離危險期，轉到九龍醫院繼續治療。昨日資深DJ車淑梅在網上貼文，開心表示收到余慕蓮來電，對方在電話中聲線沙啞表示，醫生在3、4天前替她除去之前插着的喉管，並說：「希望早日可以吃東西後有力落牀，現在只飲流質，大小二便也要用尿片，現在有電話畀我已很開心，已打了十多個電話給朋友，（醫生有說何時能進食？）醫生說要待營養師看我識唔識得吞食物，怕我會骾到，現時有進行物理治療。」



